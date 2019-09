Feestelijke start bouw sporthal Westermar

Publicatie: do 05 september 2019 17.48 uur

BURGUM - Donderdag was de feestelijke start van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe sporthal Westermar in Burgum. Ruim twee jaar geleden werd sporthal door brand verwoest. De verwachting is dat in de zomer van 2020 de sporthal in gebruik zal worden genomen.

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel maakte begin dit jaar een kleine tien miljoen euro vrij voor de sporthal die niet een standaard sporthal zal worden. Zo krijgt het gebouw een dakterras en wordt er duurzaam en circulair gebouwd.

Op Sportpark Koningsland werd symbolisch de eerste heipaal geslagen door wethouder Gelbrig Hoekstra-Mozes en Piet Herder van het Burgerinitiatief. Vorige week werd er door de aannemer al gestart met het slaan van de eerste heipalen.

