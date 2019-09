'Proef verduurzaming voor lage inkomens'

Publicatie: do 05 september 2019 16.50 uur

DRACHTEN - Smallingerland wil in samenwerking met andere Friese gemeenten onderzoeken of het mogelijk is te experimenteren met tijdelijke erfpacht om verduurzaming van koopwoningen mogelijk te maken. De constructie zou het voor huiseigenaren met een laag inkomen interessant maken om ook te investeren in duurzame aanpassingen.

Een motie van de PvdA werd dinsdagavond door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. "Een laagdrempelige financiering voor verduurzaming van de woning kan door huiseigenaren de mogelijkheid te bieden de grond onder hun huis tijdelijk aan de gemeente in erfpacht te geven. De grondopbrengst kan dan door de eigenaar geïnvesteerd worden in duurzaamheid van de woning zoals de aanschaf van een warmtepomp of de isolatie van het huis", legt raadslid Dinie Mulder van PvdA Smallingerland uit.

"De gemeente kan tegen een lage rente, op dit moment ongeveer 0,5 procent, lenen en is daarom in staat om de erfpacht kostenneutraal tegen een lage rente uit te geven. Zodoende wordt de terugverdientijd bijna niet verlengd. De huiseigenaar huurt de grond van de gemeente totdat de lening is afgelost. Daarna krijgt de eigenaar de grond in eigendom terug. Huurkosten voor de grond worden gecompenseerd door besparing op energiekosten."

Op verzoek van de raad wordt voor een eventueel experiment nadrukkelijk de samenwerking gezocht. In verschillende Nederlandse gemeenten leven namelijk vergelijkbare ideeën.