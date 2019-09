Projectleider van woonwagendossier gehaald

Publicatie: do 05 september 2019 16.49 uur

DRACHTEN - Het duurt nog langer voor dat het plan voor nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners in Drachten tot uitvoering komt. De afgelopen maanden moest er een nieuwe projectleider worden ingewerkt, nadat zijn voorganger van het dossier werd gehaald.

"Het klopt niet dat de projectleider is opgestapt", reageert wethouder Eric ter Keurs van Smallingerland na vragen van PvdA'er Dinie Mulder, "Wij hebben de persoon namelijk van het project gehaald. We hadden onvoldoende vertrouwen dat die in staat zou zijn om het dossier tot een goed einde te krijgen. Er is vertraging ontstaan, maar ik ben er van overtuigd dat we nu een goede persoon hebben gevonden en ingewerkt."

Smallingerland heeft meer tijd nodig voor het locatie-onderzoek. Daarbij wordt nadrukkelijk ook gekeken naar woonwerklocaties. Dat één van de woordvoerders zijn frustraties via de media heeft geuit en uit een overleg zou zijn gestapt, vindt Ter Keurs jammer. Hij wil ook met de persoon in gesprek. De wethouder geeft wel aan dat het, door de versplintering van bewoners, lastig communiceren is. "Bewonersraad Friesland spreekt namens onafhankelijke partij namens alle bewoners."

De frustratie over het langdurige traject snapt Ter Keurs. "Het is een complex dossier, maar het heeft te lang geduurd en dat gevoel kan ik niet wegnemen. Maar ik heb wel een verantwoordelijkheid om het tot een goed eind te brengen", zegt hij.

D66'er Roy Postma riep nog op om een speciale bijeenkomst te beleggen, zodat de raad inhoudelijk kan worden bijgepraat over de hele situatie.