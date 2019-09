Verborgen trap naar vroegere rechtshuis ontdekt

Publicatie: do 05 september 2019 15.02 uur

KOLLUM - Bij werkzaamheden aan de Diepswallen in Kollum is recent een oude verborgen ingang naar het vroegere rechtshuis ontdekt. Tijdens de reconstructiewerkzaamheden werd onder de brug bij de Voorstraat de entree ontdekt achter een steenlaag. De trap leidde in het verleden naar de kelders van het huis waar nu dierenspeciaalzaak Numan is gevestigd.

Rond 1580 maakte Kollum onderdeel uit van de vaarroute Leeuwarden-Groningen. Het rechtshuis is in deze periode gebouwd en kon vanaf het water worden bereikt. De stenen trapconstructie dateert waarschijnlijk uit 1790. Jakob Bosma van Farsk Architecten bedenkt een passende oplossing voor het behoud van deze vondst. "Kollum kent een rijke historie. Het is prachtig dat dit tijdens de werkzaamheden naar voren komt. Hier moeten we goed mee omgaan." vertelt Bosma.

