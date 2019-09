Rechter: behandeling belangrijker dan celstraf

Publicatie: do 05 september 2019 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (31) die begin mei in Leeuwarden politieagenten uitschold en beledigde, hoeft niet naar de gevangenis. Hoewel de man indertijd in twee verschillende proeftijden liep – hij had nog 190 en 60 dagen voorwaardelijke celstraf op de lat staan – vond politierechter Maaike de Wit donderdag het belangrijker dat de Drachtster zich laat behandelen voor zijn drugsverslaving en zijn psychische problemen.

Geen ID

Een langdurig verblijf in de gevangenis zou betekenen dat een klinische behandeling op de lange baan wordt geschoven. De politie wilde de Drachtster oppakken omdat hij zich niet kon identificeren. Er was een melding binnengekomen dat een man zich vreemd gedroeg. Omdat hij geen ID bij zich had, moest de Drachtster mee naar het bureau. Daar had hij duidelijk geen trek in. Hij wilde zich niet laten boeien en hield zijn armen stijf langs zijn lichaam.

Harddrugsverslaving

Onderwijl schold hij de agenten uit voor van alles en nog wat. Toen hij uiteindelijk toch geboeid en wel in de arrestantenwagen zat, ging hij door met schelden. De Drachtster heeft een strafblad. Sinds een aantal jaren ontwikkelde hij een harddrugsverslaving. Hij heeft een verstandelijke beperking en psychische problemen als gevolg van traumatische ervaringen in zijn jeugd. Hij is geregeld behandeld en door verschillende instanties begeleid, maar dat heeft nooit iets opgeleverd.

Behandeling in belang van de maatschappij

Recentelijk gaf hij bij de reclassering aan dat hij opgenomen en behandeld wil worden. Het aanpakken van de problematiek was voor zowel officier van justitie Tjerk Buma als rechter De Wit belangrijker dan het uitvoeren van de voorwaardelijke gevangenisstraffen. ‘In het belang van de verdachte en de maatschappij wordt ingezet op het klinische traject. Hij moet zo snel mogelijk de kliniek in’, aldus de rechter. Voor het verzet tegen zijn arrestatie en het uitschelden van de agenten kreeg de Drachtster een werkstraf van 30 uur.