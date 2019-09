Politiechef: 'Maatregelen lachgas zijn nodig'

Publicatie: wo 04 september 2019 11.10 uur

DRACHTEN - Steeds meer mensen stappen onder invloed van lachgas achter het stuur. Teamchef Pieter Hoekstra van Politie Oost-Friesland hoopt dat de overheid met maatregelen gaat komen. "Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is dit een probleem. Het komt meer en meer voor."

Hoekstra gaf tijdens een Ronde Tafelbijeenkomst van de gemeenteraad van Smallingerland aan dat er recentelijk nog een jonge bestuurder onder invloed van lachgas tegen een boom is gereden. "Dit gaat verder dan wat experimenteren op de zaterdagavond. Het is een nieuw fenomeen en ik denk dat de gevolgen worden onderschat."

De politie kan door middel van de wangslijmmethodiek de verdovende middelen bij bestuurders traceren. Toch hoopt Hoekstra dat vanuit Den Haag er meer ingrijpende maatregelen worden getroffen. Voorzitter Wout Kampherbeek van de Jeugdraad Smallingerland ziet nog niet een groot probleem. "Het lachgas-gebruik onder jongeren is nu meer een probeersel. Ik denk dat het een hype is. In die zin is alcohol een veel groter probleem."