Gewonden bij scooterongeluk in Drachten

Publicatie: wo 04 september 2019 09.45 uur

DRACHTEN - De hulpdiensten werden woensdag om 5.39 uur gealarmeerd voor een eenzijdig ongeval op de Eems in Drachten. Op een fietspad aan de Eems was een scooterrijder met een bijrijder door nog een onbekende oorzaak hard onderuit gegaan. Omdat 1 persoon niet aanspreekbaar was, werd ook de traumahelikopter uit Eelde gealarmeerd.

Toen de eerste ambulance ter plaatse was, waren beide personen aanspreekbaar en kon de traumahelikopter worden gecanceld. Beide personen zijn behandeld door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en zijn met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Rijden onder invloed wordt niet uitgesloten.