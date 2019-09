OM: Drachtster betrokken bij 'rijplatenzaak'

Publicatie: di 03 september 2019 16.52 uur

LEEUWARDEN - In een verduisteringszaak is dinsdag bij de Leeuwarder rechtbank tegen een inwoner van Drachten (28) een werkstraf geëist van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man zou in juni vorig jaar een 29-jarige plaatsgenoot hebben geholpen een partij gestolen rijplaten te verbergen. De rijplaten waren geleverd door een verhuurbedrijf.

Leverancier rook onraad

Dat bedrijf was eerder al 60 rijplaten kwijtgeraakt aan een paar oplichters. De platen waren in februari vorig jaar besteld en afgeleverd in Earnewâld en vervolgens spoorloos verdwenen. Dezelfde oplichters hadden in mei 40 rijplaten bij een ander bedrijf 'besteld'. Dit keer ging het niet door omdat de leverancier onraad rook. Toen in juni opnieuw 40 rijplaten werden besteld bij het bedrijf dat ook de eerste partij had geleverd - en had kwijtgeraakt - werd de politie ingeschakeld.

Peilbaken tussen rijplaten

Er werd een peilbaken tussen de rijplaten verstopt. De partij werd teruggevonden bij een bedrijf in Burgum, hetzelfde bedrijf waar de 28-jarige Drachtster werkte. Zijn plaatsgenoot zou de rijplaten hebben opgehaald en hebben gevraagd of ze tijdelijk bij het bedrijf in Burgum gestald mochten worden. De partij was gaan schuiven op de aanhangwagen. De aanhanger had de verdachte samen met de 29-jarige opgehaald.

Aanhangwagen geladen

De man had ook zijn bestelbus aan zijn plaatsgenoot geleend. Daar hield echter, wat de Drachtster betrof, zijn aandeel op. Hij zou niet hebben geweten dat de platen van diefstal afkomstig waren. Zijn plaatsgenoot had echter verklaard dat hij samen met de verdachte de platen op de aanhangwagen had geladen. Officier van justitie Pieter van Rest oordeelde dat hij de Drachtster niet aan de eerste twee zaken kon koppelen, maar wel aan de laatste zaak.

Medeplegen verduistering

De man had zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van verduistering vond Van Rest. Advocate Hilde Terpstra bepleitte volledige vrijspraak van haar cliënt. De man ontkende in alle toonaarden dat hij bij de diefstal betrokken was geweest. Terpstra had het gevoel dat het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging was overgegaan op basis van ‘vermoedens en een onderbuikgevoel’. In dezelfde zaak stonden de plaatsgenoot van de verdachte en een 27-jarige inwoner van Westergeest begin augustus terecht.

Ruim 100.000 euro schade

De twee zouden op grote schaal bedrijven hebben opgelicht, niet alleen met het achterover drukken van rijplaten, maar ook door materieel en materiaal te bestellen dat vervolgens op Marktplaats te koop werd aangeboden. In die zaak hadden zich 15 gedupeerden gemeld, die meer dan 100.000 euro aan schade claimden. Het OM eiste 8 en 6 maanden onvoorwaardelijke celstraf. De rechtbank doet in deze zaak op 1 oktober uitspraak. In de zaak van de Drachtster volgt de uitspraak op 17 september.