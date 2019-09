Hok achter woning uitgebrand in Augustinusga

Publicatie: di 03 september 2019 13.49 uur

AUGUSTINUSGA - Een houten hok achter een woning in Augustinusga is dinsdag aan het begin van de middag volledig uitgebrand. De brandweer van Drogeham werd om 13.19 uur gealarmeerd voor de brand aan It West.

Bij aankomst van de brandweerlieden stond het hok al in vuur en vlam. De brandweer heeft het vuur gedoofd. De oorzaak van de brand is onbekend. Er raakte bij de brand niemand gewond.

FOTONIEUWS