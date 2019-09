Verkrachtingszaak eind oktober voor rechtbank

Publicatie: di 03 september 2019 13.27 uur

HAULE - De strafzaak van een 46-jarige man uit Nieuwolda, die verdacht wordt van verkrachtingen in de gemeente Oostellingwerf en in Stadskanaal, zal naar verwachting eind oktober inhoudelijk worden behandeld. Dat werd dinsdag tijdens een korte voorzitting in de rechtbank van Groningen duidelijk.

Aan zorg toevertrouwd

De gewelddadigheden in Haule zouden van september 2016 tot eind oktober vorig jaar hebben geduurd. Daarbij zou het slachtoffer ook zijn gebeten. Het delict in Stadskanaal vond begin van dit jaar plaats. Beide slachtoffers waren minderjarig. Het slachtoffer uit Stadskanaal was 13 jaar oud. Zij was destijds aan de zorg van de man toevertrouwd.

Onduidelijkheden

De raadsman van de Nieuwolder suggereerde dat de zaak 'wemelt van de onduidelijkheden'. Nog voor de strafzaak zich aandient, zal een belangrijke, maar minderjarige, getuige worden gehoord. Dat verhoor vindt plaats in een speciale studio. Dat verhoor zou de aanstaande strafzaak mogelijk kunnen vertragen.

Om de voorlopige hechtenis van de verdachte niet te laten voortduren, deed de raadsman aan de rechtbank een verzoek om zijn cliënt in vrijheid te stellen, in afwachting van diens strafzaak. Dat verzoek wees de rechtbank af.