Bestelbus botst op boom in Oentsjerk

Publicatie: ma 02 september 2019 17.25 uur

OENTSJERK - Op de Rengersweg in Oentsjerk is maandagmiddag een bestelbus tegen een boom gereden. Het ongeval vond omstreeks 16.40 uur plaats op de doorgaande weg van het dorp. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

