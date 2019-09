Gestolen oplegger met lading duikt op in Burgum

Publicatie: ma 02 september 2019 14.17 uur

BURGUM - Een gestolen oplegger met lading is zondagmiddag door de politie aangetroffen in Burgum. De oplegger en een truck stonden op de Dukatewei. De oplegger stond als gestolen gesignaleerd bij de politie.

Ruel Staalconstructies uit Denekamp loofde 5000 euro uit voor de gouden tip die leidde naar de oplegger. De oproep werd op 21 augustus geplaatst op Facebook en dankzij een attente Burgumer werd de locatie van de oplegger bekend. De oplegger werd op dinsdagavond 20 augustus 2019 gestolen vanaf de Hanzeweg in Denekamp.

De oplegger is zondagmiddag direct door de eigenaar opgehaald. De politie heeft de kentekenplaten van de trekker in beslaggenomen en deze is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

