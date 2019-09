Inbreker smijt boomstronk door achterdeur

Publicatie: ma 02 september 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige bewoner van het Drachtster azc werd in de nacht van 14 juli op heterdaad betrapt, toen hij bij een woning aan de Leidijk in Drachten had ingebroken. De man was via de achterkant de woning binnengekomen, hij had een boomstronk dwars door glas van de achterdeur gesmeten. Maandag werd de verdachte, een Marokkaanse asielzoeker, door politierechter Nynke Vlietstra veroordeeld tot vier maanden cel.

Vluchten via dakraam

Buren waren tegen half één ‘s nachts wakker geworden van het glasgerinkel en belden 112. Vlak nadat de politie arriveerde liep een man de woonkamer binnen, met zijn armen vol spullen. Toen hij de agenten zag, legde de inbreker de spullen op de eettafel vluchtte hij naar boven. Via het dakraam en het dak van een andere woning probeerde hij te vluchten. Hij raakte gewond toen hij via een garagedak naar beneden sprong.

‘Onbewust gedaan’

Tegen de rechter zei hij maandag dat hij die nacht onder invloed was van alcohol en hasj en dat hij niet meer precies wist wat er was gebeurd. ‘Ik heb het onbewust gedaan’, zei de man. Daar geloofde de rechter niets van. Hij was aangehouden met de zakken vol met dure spullen, zoals een paar horloges, een smartphone en sieraden. ‘U kon kennelijk nog het onderscheid maken en waardevolle spullen meenemen’, aldus Vlietstra.

Niet veilig in eigen huis

De inbreker had een enorme ravage aangericht in de woning, laden en kasten waren overhoop gehaald. De bewoners waren net op vakantie. Ze wilden 280 euro smartengeld van de verdachte. Ze waren amper een dag op hun vakantieadres toen ze werden gebeld over de inbraak. Vanwege privéomstandigheden waren juist hard toe aan vakantie. Ze hadden welgeteld één dag zorgeloos vakantie gehad, daarna was het over. Ze voelen zich nog steeds niet veilig in hun eigen huis.

‘Volstrekt verkeerd begonnen’

De verdachte was nog maar net in Nederland, eind juni had hij een asielaanvraag ingediend. Een week later werd hij opgepakt voor zakkenrollerij. Hij zei dat hij spijt had en dat hij naar Nederland was gekomen om een toekomst op te bouwen. ‘Dan is hij op een volstrekt verkeerde manier begonnen’, reageerde officier van justitie Eelco Jepkema. De officier vermoedde dat de man gewoon misbruik wilde maken van de asielprocedure. ‘Ik geloof er niks van dat hij hier is gekomen met het doel om een fatsoenlijke en wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij. Alles wat hij doet, wijst op het tegendeel’. De man moet eind november voorkomen voor de zakkenrol-zaak.