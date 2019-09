Bestuurder kijkt te diep in glas: 550 euro boete

GARYP - Een 47-jarige automobilist uit Drachten werd zaterdagnacht door de politie aangehouden omdat hij te diep in het glaasje had gekeken. Hij werd omstreeks 2.00 uur gecontroleerd in Garyp.

Op de ademanalyse aan het politiebureau blies hij uiteindelijk 470 ugl. De man kreeg een strafbeschikking van 550 euro.