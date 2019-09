Auto's in botsing op Frieschepalen

Publicatie: ma 02 september 2019 09.37 uur

FRIESCHEPALEN - Op de Kromhoek in Frieschepalen kwamen maandag rond 7.42 uur twee auto's met elkaar in botsing. Een ambulance is ter plaatse gekomen om de bestuurster van de Volkswagen Polo te voorzien van eerste hulp. Ze kwam uiteindelijk met de schrik vrij en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Omdat het rond 8.00 uur enorm druk is op het kruispunt, had de politie de handen vol om het verkeer te regelen. De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Berger BCF heeft beide voertuigen geborgen.

