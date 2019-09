Gewonde bij ongeval op N355 bij Ryptsjerk

Publicatie: zo 01 september 2019 21.45 uur

RYPTSJERK - Op de Rijksstraatweg (N355) zijn zondagavond twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Ter hoogte van de E10 kwamen de voertuigen in botsing.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer werd opgeroepen. Hoe het ongeval is ontstaan, is nog niet bekend. De brandweer heeft de deur uit een van de betrokken voertuigen geknipt, het slachtoffer werd daarna overgedragen aan het ambulancepersoneel.

De weg richting Leeuwarden was ten tijde van het ongeval afgesloten. Door het ongeval ondervond het verkeer ernstige hinder. Er is één vrouw per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

