Van airport Surhuisterveen naar de Formule 1

Publicatie: zo 01 september 2019 15.45 uur

SURHUISTERVEEN - Een weiland bij Surhuisterveen was zondag tijdelijk een vliegveld. Omstreeks 8.00 uur landden er twee helikopters om medewerkers van Autoland van den Brug op te pikken. Even daarvoor hadden ze een gezamenlijk ontbijt in het weiland gehad. Ze zijn daarna doorgevlogen naar het Formule 1 circuit van Spa Francorchamps in België.

Volgens Flightradar24 steeg één helikopter op in Den Helder om in Surhuisterveen de mensen op te pikken. Daarna werd met de twee 12-persoons helikopters koers gezet naar Spa.

Veel plezier van onze Max Verstappen hebben ze deze zondag niet gehad, hij lag er in de eerste bochten al uit na een touché met een andere coureur.