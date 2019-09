Gommers Houtbouw: 25.000 euro beloning gouden tip

01 september 2019

KOLLUMERZWAAG - Tjipco Gommers van Gommers Houtbouw in Kollumerzwaag looft 25.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van een inbraak. Deze vond plaats in de nacht van dinsdag 27 augustus op woensdag 28 augustus bij Gommers Houtbouw aan de Teake Pieterslân.

Er is aangifte gedaan bij de politie en die heeft de zaak in onderzoek. Bij de inbraak werden meerdere ramen geforceerd en een kluis opengehaald. De video met een verdachte is te zien op Facebook.