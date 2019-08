Stoom van condensor doet brandweer uitrukken

Publicatie: za 31 augustus 2019 21.20 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum werd zaterdagavond rond acht uur gealarmeerd voor een brandgerucht bij de Jumbo aan de Hantumerweg te Dokkum.

Een voorbijrijdende taxichauffeur zag stoom vanaf het dak van de supermarkt komen en waarschuwde de brandweer. Al snel was duidelijk dat de stoom afkomstig was van de condensor van de koelinstallatie en dat er niks aan de hand was.

Om de koelinstallatie op het dak tijdens warme dagen wat te helpen om zijn warmte kwijt te raken, zijn sproeiers aangebracht die de condensor afkoelen. Vanweg een naderende hevige regenbui zakte de buitentemperatuur heel snel waardoor er stoomvorming ontstond.

Na een inspectie vertrok de brandweer weer naar de kazerne

