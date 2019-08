Brugstoring: verkeerschaos en zelfredzaamheid

Publicatie: vr 30 augustus 2019 22.35 uur

BURGUM - Een verkeerschaos bij Burgum ontstond vrijdagmiddag nadat de brug bijna 3 uur lang in storing stond. Al het autoverkeer moest via de Oude Commissieweg zijn weg vervolgen en urenlang stond er een file tussen Quatrebras en Burgum. De file ontstond mede doordat de storing precies ontstond tijdens de avondspits.

Zelfredzaamheid

Aan de zijde van Burgum werd vrij snel de weg afgezet met een hek maar aan de kant van Sumar bleef het lang een chaos. Auto's en vrachtwagens reden richting de brug en moest vervolgens weer terugrijden. Al vrij snel was het probleem aan de zijde van Sumar opgelost dankzij de inzet van medewerkers van Verkeersregelaars.frl. Zij waren op weg naar huis en besloten vrijwillig de rotonde af te zetten voor het verkeer. Elke Zijlstra uit Burgum besloot om met haar boot fietsers over te zetten (zie video).

Geen informatievoorziening

Veel fietsers op de brug stoorden zich eraan dat er totaal geen informatievoorziening aanwezig was. Via de speakers op de brug worden de mensen niet geïnformeerd over de huidige stand van zaken. Ook was niet duidelijk wanneer de storing verholpen zou worden. Uiteindelijk duurde dit bijna drie uur. Eén fietser was het zo zat dat hij besloot om via de Centrale As zijn weg te vervolgen.

De provincie Fryslân heeft vrijdag aan het begin van de avond twee lichtkarren geplaatst aan de zijde van Burgum en Sumar. Deze kunnen op afstand bediend worden. Bij de volgende storing zal op deze lichtkarren aangegeven worden dat de brug weer in storing staat. Doordat de brug inmiddels is opgeleverd door de aannemer zijn de kosten vanaf heden voor de belastingbetaler.