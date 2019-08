Gestolen luxe auto's verstopt in Surhuisterveen

Publicatie: vr 30 augustus 2019 21.00 uur

SURHUISTERVEEN - Een loods aan de Zoom 22 in Surhuisterveen was in de afgelopen periode de opslagplek voor gestolen luxe auto's. Donderdag kwam de zaak aan het licht tijdens een inval. Het betreft een onderzoek van de Duitse politie. Rond 7.00 uur werd in de loods en de direct naastgelegen woning een inval gedaan. De bewoner was op dat moment niet aanwezig. Tijdens de inval werden vier luxe auto's aangetroffen en in beslaggenomen.

Het Openbaar Ministerie (OM) en politie verwijzen WâldNet voor informatie over de zaak door naar het Duitse OM in Osnabrück. De inbeslagname van de auto's was onderdeel van een politieonderzoek aldaar. Er was vrijdag in Osnabrück niemand telefonisch bereikbaar voor commentaar.

Op de Zoom spreken mensen het vermoeden uit dat de loods onderdeel was van een groot netwerk waarbij luxe auto's werden gestolen of buitgemaakt via autohuur. De voertuigen werden vanuit Duitsland naar Surhuisterveen gereden en verdwenen in de loods. De kentekens werden verwijderd en enkele dagen later werd de auto weer weggereden. Mogelijk werden de auto's omgekat voor de verkoop.

Op 26 juli deed de Nederlandse politie ook al eens een oproep om uit te kijken naar een luxe Mercedes. Deze auto was ook in Duitsland gestolen en nog gezien in Boelenslaan. Daarna was men op dat moment nog het spoor bijster.

In de woning bij de loods zou een man uit Litouwen hebben gewoond. Deze was op het moment van de inval niet aanwezig. Het is onbekend of er ook aanhoudingen zijn verricht. Mocht het Staatsanwaltschaft Osnabrück (Duitse OM) nog contact opnemen met WâldNet dan volgt een nieuw bericht (of wordt dit bericht aangepast).

FOTONIEUWS