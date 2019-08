Brug in storing: fietser op Centrale As (aquaduct)

Publicatie: vr 30 augustus 2019 19.40 uur

SUMAR - Een fietser heeft vrijdagmiddag uit irritatie het aquaduct genomen om het Prinses Margrietkanaal te kunnen passeren. De man kon geen gebruik maken van de brug bij Burgum omdat deze in storing stond. Omdat moment was dat al twee uur het geval.

Omstreeks 17.30 uur besloot hij om terug te keren naar de rotonde en vervolgens via de oprit via de Centrale As en het aquaduct richting Noardburgum te rijden. De fietstocht was gevaarlijk maar hij heeft het aquaduct zonder problemen genomen.

Eerder op de dag was er ook al een fietser gezien op de Centrale As tussen Burgum en Hurdegaryp. Het is onduidelijk of deze fietser ook vanwege de brugstoring het aquaduct nam. De brug stond toen net 10 minuten in storing, voor zover bekend.