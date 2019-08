Eis 6 maanden cel voor stalken en mishandelen ex

Publicatie: vr 30 augustus 2019 13.40 uur

LEEUWARDEN - Voor het stalken en mishandelen van zijn (ex-) vriendin hoorde een inwoner van Gorredijk (47) vrijdag een half jaar cel tegen zich eisen. Officier van justitie Martin Scharenborg eiste verder zes maanden cel voorwaardelijk en verzocht de rechtbank om de Gorredijker een contact- en locatieverbod voor de duur van maar liefst vijf jaar op te leggen. Gedurende die periode zou de man niet alleen op geen enkele manier contact mogen zoeken met zijn ex-vriendin, hij mag zich ook niet begeven binnen een straal van 40 meter van de woning van de vrouw.

Verder met zijn leven

Daar had de verdachte nogal wat moeite mee. Hemelsbreed liggen de woningen 130 meter uit elkaar en bovendien zou zijn vriendin in de buurt van winkels en zijn bank wonen. Hij benadrukte dat zijn ex niets meer van hem te vrezen heeft. Hij zei verschillende keren dat hij ‘klaar’ met haar was en verder wilde met zijn leven. Dat was ook de reden dat hij zijn medewerking had geweigerd aan een psychologisch onderzoek, nadat hij eerst had gezegd dat hij daar wel open voor stond.

Relatie ‘on hold’

Begin september vorig jaar was er een einde gekomen aan de relatie. Tenminste volgens de ex. Volgens de verdachte ging de relatie op verzoek van zijn ex ‘on hold’. ‘Toen ze rust wilde, kreeg ze dat’, zei de Gorredijker. Volgens de vrouw had ze aangegeven dat ze een einde aan de relatie wilde maken. In de periode die volgde zou de verdachte haar regelmatig hebben lastiggevallen. Zo zou hij voor haar woning hebben gestaan toen ze een afspraak met een andere man had.

Fysieke confrontatie

Er waren meer incidenten: bij haar woning zou hij zaken hebben veranderd en dingen hebben neergelegd. Op 30 januari volgde er een fysieke confrontatie. Hij had haar tijdens een ontmoeting in het dorp ‘een klein petsje’ op het achterhoofd gegeven. ‘Zo van, doe even normaal’, verduidelijkte de verdachte. Volgens zijn ex was hij veel gewelddadiger geweest en had hij haar in een wurggreep genomen, richting zijn woning gesleept en tegen de grond gegooid.

Mailtjes gestuurd

De officier was er niet gerust op dat de man zijn ex-vriendin voortaan met rust zal laten. De Gorredijker zag zichzelf vooral als slachtoffer, vond Scharenborg. Ondanks dat hij na de fysieke confrontatie drie dagen heeft vastgezeten en een contactverbod opgelegd kreeg, had de man toch mailtjes aan zijn ex gestuurd. Ook had hij een naaktfoto van haarzelf aan haar gestuurd, met de begeleidende tekst ‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’.

‘Ziekelijke vorm van aandacht’

Volgens de officier leeft de man ‘in zijn eigen realiteit’. ‘Hij wil zelf bepalen wat hij doet, hij heeft totaal geen empathie voor wat hij het slachtoffer aandoet’. Scharenborg betitelde het gedrag van de verdachte als ‘een ziekelijke vorm van aandacht’ en sprak van ‘psychologische mishandeling’. De officier wil dat de man zich laat behandelen. Elke keer als de Gorredijker de opgelegde verboden zou overtreden, zou hij wat de officier betrof twee weken de cel in moeten. De ex-vriendin wil 2500 euro schadevergoeding.

De Leeuwarder rechtbank doet op vrijdag 13 september uitspraak.