Vijf BMW's in Drachten doelwit van autokrakers

Publicatie: vr 30 augustus 2019 13.10 uur

DRACHTEN - In Drachten zijn deze week vijf BMW's opengebroken. Dit gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag op de Gerben van Manenstraat, Gjalt de Jongstraat, Cornelis Rienks de Boerstraat, Jelle Plantingstraat en het Grasland.

Meestal werd er een ruit ingetikt om binnen te komen. Daarna werd vaak de middenconsole eruit gehaald. Het was de inbreker vooral te doen om de computer/navigatiesystemen in de console. Uit camerabeelden blijkt dat men ongeveer een half uur bezig was om de diefstal te plegen. Alle vijf auto-eigenaren hebben aangifte bij de politie gedaan.

