Burgemeester sluit drugspand in Wierum

Publicatie: vr 30 augustus 2019 11.49 uur

WIERUM - Burgemeester Hayo Apotheker van Noardeast-Fryslân heeft op vrijdagochtend een woning aan het Skuonmakkerspaad in Wierum gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor een periode van drie maanden. De woning is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

Halverwege juli 2019 trof de politie in de woning een inwerking zijnde hennepkwekerij van 228 planten aan. In 2015 werd op dezelfde locatie harddrugs en productiemateriaal ten behoeve van GHB aangetroffen.

Aan de productie van drugs kleven grote risico's voor producent en de leefomgeving. Naast dat teelt en handel van hennep steeds vaker in handen is van zware criminelen, is de kans op brand, ontploffing en water- en stankoverlast zeer groot.