Brommerrijder gewond na val bij Buitenpost

Publicatie: do 29 augustus 2019 22.19 uur

BUITENPOST - Een brommerrijder is donderdagavond gewond geraakt bij een val op Egypte in Buitenpost. Hij was met een groepje onderweg, toen hij in een flauwe bocht onderuit ging doordat hij, volgens omstanders, schrok van een tegenligger.

Een ambulance en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Omstanders verleenden eerste hulp in afwachting van de ambulance. De brommerrijder is na onderzoek in de ambulance met spoed overgebracht naar het MCL in Leeuwarden.

