Burenruzie eindigt met messteek

Publicatie: do 29 augustus 2019 19.37 uur

BONTEBOK - In een woning aan de Grit in Bontebok is donderdavond een man gewond geraakt bij een steekincident. Dit gebeurde nadat twee buurmannen ruzie met elkaar kregen. Een van de twee buren sloeg de ander met een voorwerp, waarna deze op zijn beurt een mes pakte en het slachtoffer in zijn onderarm stak.

De stekende buurman is aangehouden. De andere man is voor verdere medische behandeling meegenomen naar het ziekenhuis. De politie heeft enkele wapens in beslag genomen en doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.

FOTONIEUWS