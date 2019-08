Verplaatste meterkast zat nog aangesloten: lekkage

Publicatie: do 29 augustus 2019 12.07 uur

KOOTSTERTILLE - Op het opslagterrein van Oosterhof Holman aan de Westkern in Kootstertille werd donderdagochtend een gaslekkage ontdekt. Medewerkers roken de gaslucht en alarmeerden de brandweer en politie omstreeks 11.37 uur.

De gaslekkage ontstond woensdag bij de verplaatsing van een schaftkeet en meterkast. De container werd opgehaald en de losse meterkast werd een tiental meters verplaatst. Men had niet in de gaten dat de gasmeter nog aangesloten was op het gasnet. Bij de verplaatsing ontstond vervolgens de gaslekkage.

De brandweer van Drogeham is ter plaatse gekomen om de situatie met de politie veilig te stellen.

