Drachtster rijdt auto onder invloed van speed

Publicatie: do 29 augustus 2019 11.35 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige automobilist uit Drachten is woensdagavond door de politie aangehouden op de Groningerstraatweg in Leeuwarden. De man was onder invloed van speed.

De bestuurder viel op omdat hij omstreeks 21.40 uur slingerend rijgedrag vertoonde. Bovendien had hij zijn mobiele telefoon hierbij in zijn handen. De man negeerde aanvankelijk het 'volg-signaal' van de politie. Even later stopte hij alsnog zijn voertuig. Uit de speekseltest bleek de 36-jarige man onder invloed van speed te zijn. Aan het bureau werd later een bloedproef afgenomen. Hij kreeg een rijverbod van 24 uur en proces-verbaal voor het vasthouden van de telefoon.