Scooter in botsing met auto in FeanwÃ¢lden

Scooter in botsing met auto in Feanwâlden

Publicatie: wo 28 augustus 2019 20.23 uur

FEANWâLDEN - Op De Sanjes, bij de uitgang van Speelpark Sansjesfertier, zijn woensdag even voor het avonduur een auto en een scooter met elkaar in botsing gekomen. Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is op dit moment nog niet bekend.

De scooterrijder kwam bij het incident ten val en moest door personeel van een ter plaatse gekomen ambulancevoertuig worden behandeld.

Door de politie werd een onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeval. Specialisten van het verkeersteam zijn hiervoor ter plaatse geroepen. De scooter is vol in de zijkant van de auto gebotst. Zowel de auto als de scooter hebben hierdoor schade opgelopen.

