Chirurg in Drachten stopt na berispingen

Publicatie: wo 28 augustus 2019 18.27 uur

DRACHTEN - Een chirurg van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten stopt met 1 september met zijn werkzaamheden. Dat heeft het ziekenhuis bekendgemaakt: "Een aantal maanden geleden is in goed overleg met de chirurg en Heelkunde Friesland besloten dat de chirurg om persoonlijke redenen gaat stoppen." Per 1 september aanstaande staakt de chirurg zijn chirurgische werkzaamheden in ziekenhuis Nij Smellinghe. Per 1 januari 2020 stopt de betrokkene volledig als chirurg.

Op 20 augustus jongstleden deed het medisch tuchtcollege een uitspraak over twee zaken tegen een chirurg die onder andere werkzaam is in Nij Smellinghe. Eén zaak heeft zich in Nij Smellinghe afgespeeld. Het ziekenhuis maakte het nieuws bekend nadat de Leeuwarder Courant over de zaak publiceerde.