Brandweer blust brand in ambulancepost

Publicatie: wo 28 augustus 2019 17.19 uur

NES (AMELAND) - De brandweer van Ameland moest woensdag rond 14.38 uur uitrukken voor een brand bij de ambulancepost aan de Ballumerweg in Nes. De brandweerlieden waren supersnel ter plaatse omdat hun kazerne namelijk direct naast de ambulance garage gelegen is.

De beginnende brand was ontstaan nadat in de ochtend een nieuwe accu aan een druppellader werd aangesloten. Een ambulancemedewerker ontdekte bij toeval de brand toen hij de garage instapte. Bij de brand raakte niemand gewond, er was alleen sprake van materiële schade.