Esra van der Meer uit Burgum wint prijs in Kazan

Publicatie: wo 28 augustus 2019 14.17 uur

BURGUM - Esra van der Meer uit Burgum heeft deze week een Medallion voor Excellence gewonnen tijdens World Skills in het Russische Kazan. Een medaille voor een bovengemiddelde prestatie. Esra streed van 22 tot en met 27 augustus om de beste kapster van de wereld te worden. Zij vertegenwoordigde Nederland en ROC Friese Poort tijdens de internationale vakwedstrijden voor het mbo. Met 705 punten behaalde ze de 14e plek van de wereld. In totaal deden 34 deelnemers in haar categorie mee. Een prachtige prestatie.

Dit zal ik nooit vergeten

"Het was een prachtige ervaring, ik heb veel geleerd, veel nieuwe vrienden gemaakt, maar bovenal heel erg genoten," aldus een trotse Esra. "Dit zal ik nooit vergeten." Esra mocht Nederland en ROC Friese Poort vertegenwoordigen omdat zij in maart de nationale titel in de wacht sleepte tijdens Skills Heroes. Knippen is haar passie en Esra hoopt dat ze haar droom kan waarmaken: achter de schermen indrukwekkende kapsels maken bij modeshows. In juli dit jaar behaalde Esra haar diploma Salonmanager niveau 4 bij ROC Friese Poort.

Vakkampioenschappen 2020

In 2020 zijn de nationale vakkampioenschappen voor het vmbo en mbo “Skills The Finals” in Leeuwarden. ROC Friese Poort is medeorganisator.