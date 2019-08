Onverbeterlijke dievegge krijgt veelplegersstraf

Publicatie: wo 28 augustus 2019 11.16 uur

DRACHTEN - GRONINGEN (ADP) - Een 53-jarige vrouw uit Marum moet voor het plegen van winkeldiefstallen in zeer korte tijd twee jaar naar de inrichting voor veelplegers (ISD). De rechtbank in Groningen vindt bewezen dat de vrouw zich van januari tot eind april van dit jaar schuldig heeft gemaakt aan een vijftal diefstallen in Groningen en Drachten.

Nepwimpers en knijpbeestjes

De Marumse nam in januari in Drachten nepwimpers, verzorgingsproducten, panty's, een badcape en spenen bij twee drogisten uit de schappen. Na deze diefstallen werd de vrouw onder strenge voorwaarden geschorst. Maar in april werd ze op heterdaad betrapt in Groningen. Ze had verzorgingsproducten, slippers, sokken, knijpbeestjes en kinderkleding in haar tas.

Veelplegerslijst

In twintig jaar tijd is de vrouw veelvuldig voor diefstallen veroordeeld geweest. Ze staat sinds 2017 op de zogeheten veelplegerslijst. De hardleerse dievegge doorliep diverse hulpverleningstrajecten voor haar harddrugsverslaving. Maar die zijn tot dusver onvoldoende succesvol gebleken. Dit is voor een groot deel toe te schrijven aan de weigerachtige houding van de vrouw, aldus de rechtbank.

De vrouw liep nog in diverse proeftijden toen ze de diefstallen pleegde. Er lagen nog 120 dagen celstraf voor de vrouw op de plank. Nu de vrouw voor twee jaar wordt opgenomen in de veelplegerskliniek, besloot de rechtbank dat de vrouw die celstraffen niet hoeft uit te zitten.