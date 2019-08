Wielrenner gewond na val in Drachtstercompagnie

Publicatie: di 27 augustus 2019 21.22 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een wielrenner is dinsdagavond om 20.45 uur gewond geraakt bij een ongeval op de Feart in Drachtstercompagnie. Drie wielrenners kwamen met elkaar in aanraking waardoor het slachtoffer hard te val kwam.

Een automobilist, die achter de wielrenners reed, heeft eerste hulp verleend totdat de ambulance ter plaatse kwam. De wielrenner is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten.