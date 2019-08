Tbs geÃ«ist voor ontucht door scoutingleider

Tbs geëist voor ontucht door scoutingleider

Publicatie: di 27 augustus 2019 19.05 uur

FEANWâLDEN - ZWOLLE - Een 20-jarige scoutingleider uit Feanwâlden hoorde dinsdag 4 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen zich eisen in de rechtbank in Zwolle. De man heeft bekend ontucht gepleegd te hebben met minderjarige meisjes tijdens een kamp in 2017 en 2018.

Door: Michiel Satink

Ook was de 20-jarige Sjors S. de spil in een groot kinderpornonetwerk. Het Openbaar Ministerie houdt hem mede verantwoordelijk voor de verspreiding van meer dan 500.000 kinderpornografische afbeeldingen door anderen tussen maart en juli 2018.

S. was 'hulpleider' bij Scoutinggroep De Drones uit Drachten. In 2017 en het daaropvolgende jaar ging de groep met andere Scouts op kamp in Ommen. Daar betastte hij in 2017 tijdens het douchen twee meisjes van 7 of 8 jaar oud. Hij maakte er bovendien beelden van. Hij vervaagde de hoofden van de meiden en verspreidde de beelden op één van de kinderpornonetwerken waarop hij actief was. Het was het eerste door hemzelf geproduceerde materiaal dat hij trots deelde. Tot die tijd verspreidde hij alleen materiaal dat hij van anderen verzamelde.

Een jaar later maakte hij opnieuw foto's van een douchend minderjarige meisje op een zomerkamp in Ommen. Op een netwerk voor pedofielen legde hij uit hoe handig het is om bij de Scouting te zitten vanwege het contact met minderjarigen.

Terwijl hij op dat kamp zat, hield de politie hem echter al in de gaten. De zaak kwam namelijk aan het rollen doordat de Australische politie foto's van fora haalde van de twee meisjes uit 2017. De Nederlandse recherche ontdekte dat deze foto's van een zomerkamp van de Scouting in Ommen kwamen. De politie wist vervolgens die foto's te linken aan het ip-adres van de verdachte.

Tijdens de inval in juli 2018 in Feanwâlden zat hij achter zijn computer. Op dat moment stonden zes kinderpornofora open. Op een aantal ervan was hij 'moderator', iemand die bepaalde wat er wel en wat er niet op mocht staan. Na zeven verhoren bekende hij. Maar heeft hij alles bekend?

Er waren veel ouders in de twee rechtszalen die voor de zaak waren vrijgemaakt. De moeder van één van de slachtoffers had twee dochters op het bewuste kamp in Ommen en zij is bang dat de foto's van haar dochter nooit van het internet verdwijnen. Ook zijn ouders bang dat er veel meer materiaal is. Zo heeft S. de wachtwoorden niet willen geven van drie harde schijven. Hierop staat mogelijk nog veel meer kinderporno.

De man was in 2014 al opgepakt wegens bezit van kinderporno. De politie en het Openbaar Ministerie besloten de man een tweede kans te gunnen. Er werd geen rechtszaak tegen hem gestart maar S. ging thuis verder met het uitbreiden van zijn verzameling kinderpornografisch materiaal. Hoe kon het dat hij na 2014, nadat hij al eens opgepakt was, opnieuw over de schreef ging, wilde de rechtbank weten. Want de avond nadat hij in 2014 was opgepakt, zat hij alweer achter zijn computer. Het Openbaar Ministerie stelde vraagtekens bij de rol van Scouting. Zo trok een ouder in 2017 al aan de bel dat S. aanwezig was bij het douchen van kleine meisjes.

"Er zijn geen excuses voor wat ik gedaan heb", zei de verdachte. S. zelf ziet zijn toekomst voorlopig somber in. "Ik vertrouw mezelf niet meer."

Het vonnis volgt op 10 september.