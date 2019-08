Gewonde bij auto te water in Stroobos

Publicatie: di 27 augustus 2019 07.18 uur

STROOBOS - Bij een ongeval in Stroobos is dinsdagochtend vroeg in elk geval één persoon gewond geraakt. De auto, waarin hij zat, raakte te water langs de Groningerstreek. Hoe de bestuurder uit het voertuig is gekomen, is onbekend. De bestuurder is opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel en werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer van Zoutkamp, Drachten, Buitenpost en de duikers van Leeuwarden werden dinsdag om 6.20 uur gealarmeerd voor een voertuig te water. Ook kwam de politie en de traumahelikopter ter plaatse.

Duikers van Leeuwarden hebben in het water en in de auto nog gezocht naar mogelijk andere slachtoffers. De brandweer van Drachten heeft het voertuig uit het water getakeld. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg was ten tijde van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

