Containerbrand bij woning snel geblust

Publicatie: di 27 augustus 2019 07.10 uur

OUDEGA - In de nacht van maandag op dinsdag zijn de brandweer van Burgum en Drachten rond 3.00 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Gariperwei in Oudega. Beide ploegen waren snel ter plaatse en hadden de brand dan ook snel onder controle. Het bleek om een container te gaan die tegen de woning aan stond. De bewoner was wakker geworden toen een raam knapte.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer heeft de woning geventileerd. Omdat het om een twee onder één kap woning ging, werden ook de buren wakker gemaakt om hun woning te controleren en te ventileren. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan en of het opnieuw om brandstichting gaat. Stichting Salvage neemt de schade op zich.

