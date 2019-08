Aanleg glasvezelnetwerk Surhuisterveen van start

26 augustus 2019

SURHUISTERVEEN - KPN NetwerkNL is maandag in Surhuisterveen gestart met de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het glasvezelnetwerk. Wethouder Harjan Bruining gaf het officiële startsein door zelf de eerste meters te graven. Naar verwachting is het werk eind oktober afgerond.

Vanaf nu legt KPN het glasvezelnetwerk straat voor straat aan. "We gebruiken het internet steeds vaker voor allerlei toepassingen, zoals slimme apparaten in huis, zorg op afstand en het streamen van films. Hiervoor is een stabiel en snel netwerk nodig zonder veel storingen. Glasvezel biedt dit. Ik vind het dan ook ontzettend fijn dat inwoners van Surhuisterveen straks klaar zijn voor alle nieuwe mogelijkheden van het internet. Nu en de toekomst. Maar voordat het zover is, vinden er graafwerkzaamheden plaats", aldus Wethouder Bruining.

Zodra de werkzaamheden in een straat starten, informeert KPN de inwoners enkele dagen van tevoren. De graafwerkzaamheden duren in principe niet langer dan drie dagen.

