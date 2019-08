Drachtster maakt stampij in ziekenhuis

Publicatie: ma 26 augustus 2019 16.07 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige man uit Drachten maakte zondagnacht stampei in het MCL in Leeuwarden. De politie moest er aan te pas komen om de man uit het ziekenhuis te verwijderen.

De man was per ambulance naar het ziekenhuis gebracht nadat hij rond 23.55 uur gevallen was op de Nieuweweg in Leeuwarden. Een aantal omstanders en de politie ontfermden zich over hem. De agenten hadden sterk de indruk dat de man onder invloed was van GHB. Met de ambulance belandde de man uiteindelijk in het ziekenhuis waar hij voor moeilijkheden zorgde.