Boer heeft hulp van brandweer niet nodig

Publicatie: ma 26 augustus 2019 09.48 uur

DE VEENHOOP - Omstanders hebben zondagavond de meldkamer in Drachten gebeld nadat ze zagen dat er een koe in het water terecht was gekomen.

De meldkamer heeft de brandweer van Beetsterzwaag opgeroepen om ter plaatse te gaan naar de Kanaeldyk in De Veenhoop. In de tussentijd kwam de boer poolshoogte nemen bij het weiland. De boer zag dat de brandweer ter plaatse kwam en de koe uit het water wilde halen.

De boer vertelde aan de brandweerlieden dat hij zelf de koe, genaamd Geartsje, weer op het droge zou krijgen. Hierop pakten de brandweerlieden weer in. De boer liet weten als de volgende keer mensen een koe in een sloot zien staan dat ze naar de dichtbijzijnde boerderij moeten gaan om het te vertellen en niet direct 112 bellen. Meestal kunnen de boeren zelf de koe wel uit de sloot halen.

Geartsje die hoogzwanger is en uitgerekend in december een kleine krijgt zat sinds half zes zondagavond in de sloot. De koe is door de boer en door de boerin met een stuk touw uit de sloot gehaald.

