Motorrijder gewond Van Kleffenswei Raard

Publicatie: zo 25 augustus 2019 21.05 uur

RAARD - Een motorrijder is zondagavond rond kwart over zeven gewond geraakt toen hij op de Van Kleffenswei bij Raard met z'n motor onderuit ging.

In de bocht nabij de Raarder Feart, was de weg voorzien van een nieuwe slijtlaag met kleine steentjes, die de oorzaak waren dat de motor de grip in de bocht verloor en onderuit ging.

De motorrijder is met onbekende verwondingen per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de motor afgesleept.

