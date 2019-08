Politie: 'Caravanbrand Drachten is brandstichting'

Publicatie: zo 25 augustus 2019 12.55 uur

DRACHTEN - In de nacht van zaterdag op zondag is een caravan totaal verwoest door brand aan de Wielenwalen in Drachten. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, maar de politie laat weten dat het duidelijk om brandstichting gaat.

"Een van de scenario's waar we rekening mee houden, is dat alle elf de branden door dezelfde persoon of personen zijn aangestoken", zegt een woordvoerder. De schade loopt in de duizenden euro's. Heeft u meer informatie over de brandstichtingen, of bent u in bezit van camerabeelden, dan kunt u contact op nemen met de politie via 0900-8844.

