Auto uitgebrand in DamwÃ¢ld

Auto uitgebrand in Damwâld

Publicatie: zo 25 augustus 2019 09.56 uur

DAMWâLD - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag door onbekende oorzaak volledig uitgebrand aan de Willemstrjitte in Damwâld. De brandweer werd om 4.41 uur gealarmeerd voor de brand.

De BMW stond geparkeerd op een oprit van een woning. De auto werd volledig verwoest door de brand. De naastgelegen woning liep lichte rookschade op.

