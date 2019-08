Brommelsfestijn meer dan alleen bramen plukken

Publicatie: za 24 augustus 2019 20.20 uur

KOLLUM - Dit weekend staat in het teken van Brommels, het Wâldpyk bramenfestijn. Dit festijn wordt jaarlijks in het 4e weekend van augustus gehouden. Er waren allerlei verschillende activiteiten georganiseerd in de regio. Zo was in de tuinen bij de De Muzykpleats een creatief feest. Er werden verschillende workshops gegeven waaronder pottenbakken met live muziek.

Bij het Bloemenparadyske in Kollum was er een demonstratie zeismaaien en eendenkorf vlechten. Tevens kon je in de bloementuin je eigen bos bloemen samenstellen en bramen plukken. Renze en Hettie Roorda-Cuperus in Veenklooster hadden hun bedrijf opengesteld voor kinderen en volwassenen. Kinderen konden onder leiding van Pyt van de Polder vogelhuisjes bouwen. Daarnaast is de boerderij van binnen te bekijken en ook hier kan een Boerderijdiploma worden behaald.

Bij Op é Stal in Buitenpost kon je o.a. creatief tuinen verbinden door het maken van een tuintje in een broek, bramen plukken met het Brommelswyfke en er was een theeschenkerij met streekgebak

Brommels zet de traditie van het bramenplukken in de Noardlike Fryske Wâlden letterlijk op de kaart. Inwoners en gasten maken tijdens het evenement kennis met de brommel, oftewel braam, het coulisselandschap en de cultuur van het gebied. Alle locaties met een activiteit zijn herkenbaar aan een paarse brommelsvlag. Brommels! wordt steeds meer een begrip in augustus in de Noardlike Fryske Wâlden. Bij de duizenden bezoekers zijn er altijd mensen die zich afvragen hoe men aan die naam is gekomen. Het is de middeleeuwse naam voor bramen die toen ook in Fryslân werd gebruikt. Tegenwoordig noemen de Friezen ze “toarnbei” oftewel doornbes, een naam die voor niet-Friezen onherkenbaar is en moeilijk uit te spreken. Het grappige woord “brommels” spreekt iedereen meteen aan.

