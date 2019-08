150 jarig jubileum Brandweer Surhuisterveen

Publicatie: za 24 augustus 2019 18.29 uur

SURHUISTERVEEN - Zaterdag werd bij de post Surhuisterveen het 150-jarig jubileum van de lokale brandweer gevierd. Om 11.00 uur werd bij de nieuwe brandweerkazerne aan de Lauwersweg gestart met een defilé van oude brandweervoertuigen door het dorp. Het defilé eindigde in het centrum.

Op het Torenplein waren vervolgens in de middag verschillende demonstraties en leuke en leerzame activiteiten voor jong en oud. Zo werden bezoekers meegenomen in de brandweerwereld met onder andere een demonstratie van een hulpverleningsinzet bij een

verkeersongeval. Verder konden bezoekers uiteraard ook een kijkje nemen in een brandweerauto en konden kinderen door verschillende spellen te doen een brandweerdiploma halen.

Tot slot werd er door door de brandweer ook informatie gegeven over brandveilig in en rondom huis. Bijvoorbeeld over het belang van een rookmelder en hoe je moet vluchten door rook.

FOTONIEUWS