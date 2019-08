Klanten ruiken gaslucht in winkelpand

Publicatie: za 24 augustus 2019 18.11 uur

BEETSTERZWAAG - Zaterdagmiddag omstreeks 16.50 uur uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een gaslekkage in de Hoofdstraat van Beetsterzwaag.

Zowel de politie als de brandweerlieden kwamen met spoed ter plaatse. In een winkel aan de hoofdstraat was een gaslekkage ontstaan in de kelder. De medewerkers roken niks, maar in de loop van de middag klaagden steeds meer klanten over een gaslucht. Hierop werden de brandweerlieden ingeschakeld.

De brandweerlieden hebben de winkel ontruimd. Enkele aanwezige klanten en medewerkers moesten op verzoek van de brandweer naar buiten. Dit omdat er door de brandweerlieden een verhoorde concentratie aan gas werd gemeten. Zowel het gas en de elektriciteit werd afgesloten in afwachten van Liander.