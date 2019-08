OM vervolgt Drachtster voor naaktbeelden in sauna

Publicatie: za 24 augustus 2019 10.48 uur

DRACHTEN - Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een 40-jarige man uit Drachten. De man wordt ervan verdacht dat hij naaktbeelden uit een sauna in Nederasselt heeft geüpload op een pornografische website. De eigenaren van de sauna zijn in het onderzoek aangemerkt als verdachten van heimelijk filmen, maar worden hier niet voor vervolgd. Het OM heeft de zaak tegen de eigenaren voorwaardelijk geseponeerd.

In maart 2018 verschenen er berichten in de media dat beelden uit de kleedkamer van de sauna op een pornografische internetsite te zien waren. Uit het onderzoek is gebleken dat de opnames dateren uit juni 2016. In oktober 2016 werden de eigenaren gewaarschuwd dat er beelden uit hun sauna zichtbaar waren op internet. Hierop hebben ze de beveiliging van hun camerasysteem aangepast.

De beelden waarover in maart 2018 commotie ontstond, betreffen dezelfde beelden als uit 2016, die opnieuw zijn geüpload. De man uit Drachten wordt hiervan verdacht. Hij zou via een forum de beschikking hebben gekregen over de beelden en heeft ze vervolgens geüpload op een pornografische website. Het onderzoek heeft geen uitsluitsel gegeven over de vraag wie de beelden in 2016 van de computer van de sauna heeft gehaald.

De man zal worden gedagvaard voor de meervoudige kamer. Door zijn toedoen hebben zeven aangevers moeten dulden dat naaktbeelden van hen op internet zijn verschenen, zo luidt het verwijt dat het OM hem maakt. Hij zal zich hiervoor moeten verantwoorden voor de meervoudige kamer.

In het strafrechtelijk onderzoek is ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van de eigenaren van de sauna. De beelden die door de Drachtenaar op de website zijn geplaatst, zijn gemaakt in de kleedkamer. Hier werd aan de bezoekers door middel van bordjes kenbaar gemaakt dat er gefilmd werd. Daarom was er geen sprake van heimelijk filmen. Bezoekers van de beautysalon, waar een verborgen camera was aangebracht, is niet kenbaar gemaakt dat ze in deze ruimte ook gefilmd konden worden. Volgens de eigenaren hing de camera in de beautysalon om helderheid te brengen in mogelijke discussies over grensoverschrijdend gedrag.

Het OM heeft de eigenaren aangemerkt als verdachten van heimelijk filmen in de beautysalon. Deze zaak wordt voorwaardelijk geseponeerd. Bij deze beslissing heeft het OM onder andere overwogen dat de eigenaren geen schuld hebben aan de publicatie van de beelden uit de kleedkamer op internet en dat zij medewerking hebben verleend aan het onderzoek. De eigenaren zijn bovendien niet eerder met justitie in aanraking geweest en hebben aanzienlijke (reputatie-)schade geleden door de kwestie.