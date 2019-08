Auto met zes inzittenden in de sloot bij Engwierum

Publicatie: vr 23 augustus 2019 22.04 uur

ENGWIERUM - Op de Saatsenwei tussen Engwierum en Anjum is vrijdagavond een auto met zes inzittenden van de weg geraakt en in een sloot tot stilstand gekomen.

Twee ambulances en de politie kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Alle inzittenden konden zelfstandig via het autoraam en via de kofferbak uit het voertuig komen. Daarna zijn de inzittenden door het ambulancepersoneel gecontroleerd maar niemand hoefde worden overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft daarna de inzittenden, waaronder een klein kindje opgevangen in de politieauto.

Volgens de politie kwam de bestuurder met zijn voertuig door een onbekende oorzaak in de berm en na een stuurcorrectie belandde de auto in de sloot. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig met forse schade geborgen. Het verkeer had enige hinder van het ongeval.

