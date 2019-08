Burgemeester sluit loods in Jannum

Publicatie: vr 23 augustus 2019 16.55 uur

JANNUM - Burgemeester Hayo Apotheker van de gemeente Noardeast-Fryslân heeft vrijdagmiddag een loods aan de Jannumerwei in Jannum gesloten. Deze sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor een periode van zes maanden. Eind juni werd door de politie geconstateerd dat deze loods in gebruik is geweest als productieplaats voor de vervaardiging van amfetamine. Het pand is verzegeld en er zijn posters aangebracht met daarop de kennisgeving van sluiting.

Sinds begin dit jaar kan een burgemeester een ruimte sluiten bij zogeheten voorbereidingshandelingen. Dit is bijvoorbeeld wanneer in woningen of (bedrijfs)-panden bepaalde voorwerpen of stoffen aanwezig zijn waarvan duidelijk is dat ze geschikt zijn voor de productie van harddrugs of voor grootschalige hennepteelt.